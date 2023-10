«Putin colpito da arresto cardiaco», l'indiscrezione dalla Russia: si è accasciato sul pavimento ed è stato rianimato

di Redazione web

«Il presidente russo Vladimir Putin è stato colpito da un arresto cardiaco». A rivelarlo è il canale Telegram "General Svr", che già in passato aveva diffuso notizie di intelligence riferite alla Russia e in particolare alle condizioni di salute dello zar. Putin sarebbe stato colpito da malore ieri sera pochi minuti dopo le 21 (ora locale), nella sua residenza privata.

Putin colpito da malore?

A rilanciare la notizia - ripresa anche da AdnKronos - è il Daily Express.

Kiev verifica le informazioni. I sosia

Sempre secondo questa fonte, sarebbero stati sosia di Putin a partecipare a tutti gli incontri ufficiali e pubblici.

A quanto apprende l'Adnkronos, in seguito alla notizia rivelata questa mattina una riunione dell'agenzia statale per le emergenze nazionali nel distretto di Kiev sarebbe stata interrotta per approfondire le informazioni.

