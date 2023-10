Una rara immagine delle valigette nucleari russe portate da ufficiali al seguito di Vladimir Putin, sono state diffuse in occasione della visita del presidente russo a Pechino. Lo zar ha sfilato con in mano le famose Cheget, che servono a dare l'ordine per lanciare ordigni nucleari. Una scena che si è vista in rarissimi casi e che è un nuovo messaggio di minaccia all'Occidente.