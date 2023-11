Ornella Muti in Russia con la figlia Naike Rivelli all'evento di moda: pioggia di critiche social

di Alessia Di Fiore

Ornella Muti è volata in Russia a Mosca, insieme alla figlia Naike Rivelli e a suo nipote Akash per assistere a un importante evento di moda.

Ospite al BRICS+ Fashion Summit, l'attrice sessantanovenne rivela di preferire di gran lunga lo stile russo a quello italiano: «Penso che la moda non abbia confini. Personalmente, indosso abiti della stilista russa Ulyana Sergeenko ormai da dieci anni. Sono passati dieci anni da quando l’ho scoperta e mi sono innamorata di lei. Ha un’immagine così magica, molto femminile, molto sexy. Per questo preferisco Ulyana agli stilisti italiani», confessa in un'intervista.

Naike, ha pensato di promuovere il suo viaggio di famiglia sui social postando alcune foto scattate sul posto, e ovviamente, non sono mancati i commenti degli hater, che non si sono lasciati sfuggire l'occasione per ribadire che la Russia sta distruggendo l'Ucraina.

Naike si è giustificata sui social, facendo luce sul fatto che lei e sua madre, hanno origini russe, per questo motivo si trovavano a Mosca.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 16:49

