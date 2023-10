Ornella Muti: «Dopo il primo film volevo mollare tutto. Sanremo? Per Ferragni molte prove, Amadeus mi lasciò da sola»

Francesca Romana Rivelli in arte Ornella Muti, «La moglie più bella d'Italia ad appena 14 anni», icona di una bellezza e sensualità senza tempo, si racconta oggi in un'intervista con l'Adnkronos, a partire dall'esordio, quando il regista Damiano Damiani le assegnò il ruolo che si ispirava alla vicenda di Franca Viola, da Alcamo, che nella Sicilia del 1965, appena diciassettenne, fu la prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore.

Un esordio non semplice, sottolinea la Muti: «Ero una bambina non ancora donna, in un mondo di uomini. Era un mondo al quale non ero abituata, anche abbastanza violento al punto che mia madre si ribellò. Damiani era molto duro con me, mi dissero delle cose terribili e se protestavo mi ripetevano: 'Dovresti essere contenta di fare un film'. Una volta le cose erano molto diverse da oggi». Ma quindi cosa le ha fatto cambiare idea?

Andiamo a leggere cosa ha rivelato durante l'ultima intervista.

