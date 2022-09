William e Kate, prima visita alla nazione da principe e principessa di Galles. La tappa iniziale non è un caso

Superato il lutto per la morte della regina Elisabetta, i principi di Galles William e Kate hanno cominciato il primo tour della nazione con i nuovi titoli reali, come promesso dal primogenito di re Carlo nelle prime ore dopo la morte di sua nonna. E la tappa iniziale scelta non è un caso. Martedì 27 settembre sono stati proprio in Galles, più precisamente a Holyhead, in Anglesey.

Il tour dei reali

La visita, insieme ad altri membri della famiglia reale che svolgono i rispettivi doveri, segna un ritorno alla vita normale dopo la morte della monarca. William e Kate visiteranno la stazione locale RNLI (Royal National Lifeboat Institution) a Holyhead, dove incontreranno l'equipaggio, i volontari e alcuni di coloro che sono stati salvati dalla squadra. La coppia reale si sposterà quindi all'Holyhead Marine and Café Bar dove incontreranno persone di piccole imprese e organizzazioni, tra cui la guardia costiera e i cadetti di mare.

Il legame con il Galles

William e Kate in Galles hanno affittato una fattoria con quattro camere da letto, tra il 2010 e il 2013, ossia quando erano sposi novelli. Ed è qui che hanno cresciuto il loro primogenito, il piccolo George. La coppia ha sempre affermato di provare un «profondo affetto» per questa nazione del Regno Unito. La principessa Diana è stata l'ultima principessa di Galles prima di Kate e anche per questo William ha sempre un attaccamento per tutto il Paese. L'ultima visita ufficiale che William e Kate fecero in Galles risale a giugno, quando visitarono il castello di Cardiff mentre erano ancora il duca e la duchessa di Cambridge.

