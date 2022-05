William e Kate, guerra con Andrea per Adelaide Cottage: «Vuole darla alla figlia Eugenia»

Dissidi alla corte inglese. Il principe William e Kate Middleton sono in guerra con il principe Andrea per l'Adelaide Cottage, una proprietà situata nella tenuta della regina Windsor. Questa, sarebbe stata la prima scelta dei duchi di Cambridge. Come riporta il The Sun, sembra che il principe Andrea, che vive nelle vicinanze della Royal Lodge, avrebbe puntato la tenuta per darla a sua figlia Eugenia di tenere d'occhio la tenuta.

Leggi anche > Regina Elisabetta, ecco tutti gli eventi in programma per il Giubileo di platino

Fonti vicine al Mail hanno affermato che Eugenia «cercava di mettere al sicuro Adelaide Cottage per quando si trasferirà lì da Frogmore». E ancora, sembra che «Prima del recente scandalo di Andrea, era sicuramente una proprietà che il principe stava cercando di assicurarsi per sua figlia minore».

Il principe William e Kate hanno pianificato di trasferirsi nel Berkshire dall'anno scorso e hanno iscritto il principe George in una nuova scuola, dove dovrebbe essere raggiunto a settembre dai suoi fratelli Charlotte e Louis.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Maggio 2022, 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA