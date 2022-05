Regina Elisabetta, ecco tutti gli eventi in programma per il Giubileo di platino

Si avvicina il weekend dedicato al giubileo di platino della Regina Elisabetta ed ecco tutti gli eventi culturali previsti a Londra, come ricorda Standard.co.Uk. Il 6 febbraio la regina è diventata la prima monarca britannica a celebrare un giubileo di platino, ma i festeggiamenti si svolgono cinque mesi dopo: sono passati, infatti, 70 anni da quando è stata incoronata regina.

Quattro i giorni di festa, dal 2 al 5 giugno, a Londra, nel Regno Unito e nel Commonwealth. Mentre la parata del compleanno della regina (Trooping the Colour) non è per tutti, c'è la possibilità di svolgere numerose attività e di presiedere agli eventi nei giorni del giubileo. A partire da mercoledì 1 giugno e per tutto il fine settimana, il Southbank ha un fitto programma di eventi.

I momenti salienti includono l'esibizione della Nu Civilization Orchestra, della BBC Concert Orchestra e della Royal Philharmonic Orchestra, una giornata incentrata sulla cultura punk, inclusa la proiezione del nuovo programma televisivo di Danny Boyle sui Sex Pistols Pistol.

Aperta il 1 giugno e fino al 18 settembre, la Torre di Londra celebra il giubileo di platino con un fossato colorato pieno di fiori. Nella primavera del 2022, oltre 20 milioni di semi saranno piantati nel fossato, con l'idea che i visitatori potranno poi godersi i fiori che sbocceranno nei mesi successivi. Il British Museum aprirà una nuova mostra su Mary Gillick, che progettò la prima moneta con la nostra attuale Regina, esattamente 60 anni fa. Si aprirà il 2 giugno e durerà fino al 31 luglio. Comprenderà ritagli di giornali d'archivio, schizzi e modelli in gesso.

