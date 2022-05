Vera Gemma a Oggi è un altro giorno ricorda il papà Giuliano: «Mia madre lo tradì con Marlon Brando»

Vera Gemma ricorda a Oggi è un altro giorno la figura del padre Giuliano, l'attore scomparso nel 2013 e famoso per tantissimi Spaghetti Western. L'occasione è la presentazione di un documentario proprio su di lui e la sua carriera. «Io sono folle, preparati perché so che Rai Uno non omaggia tutta questa follia», è la premessa che Vera Gemma fa a Serena Bortone scherzando. «Nessuno è normale», la risposta della conduttrice.

Tra gli aneddoti raccontati c'è quello che riguarda i genitori: «Non si è mai saputa la precisa età di mia madre. So che ha avuto un flirt particolare. Una volta disse a mio padre "Tu hai tutte le attrici, io ti ho tradito una volta sola con Marlon Brando"». La mamma Natalia è morta a causa di un tumore e quando ha avuto il flirt era già sposata. «Ogni volta che c'era un film di Marlon Brando mio padre si innervosiva... Lui sicuramente si è concesso qualche scappatella, ma non ha mai fatto scandali e non toglieva nulla a mia madre».

Sul lavoro racconta: «Ho sempre avuto il dubbio di non essere all'altezza di mio padre. Con il documentario ho capito che mi amava tantissimo. Sergio Leone mi diceva "Quando cresci ci penso io a te", ma non ha fatto in tempo a farmi lavorare... Credo di essere l'unica figlia d'arte a non essere stata raccomandata».

