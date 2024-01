Arabia Saudita nuova frontiera d'oro del calcio, ma le wags protestano: «Insultate per le spalle scoperte»

di Alessia Di Fiore

Arabia Saudita nuova frontiera d'oro del calcio. E così sono numerose sono le mogli dei calciatori costrette a trasferirsi in Arabia per seguire i propri partner. Secondo quanto riporta il Daily Mail, molte di queste hanno ricevuto numerosi insulti sul modo di vestire e non solo... una fonte ha spiegato al tabloid: «Rivelano un quadro inquietante di paranoia nell’uscire in pubblico, ansia su come vestirsi e il sentirsi persino minacciate se si rilassano e si comportano in modo “troppo occidentale”».

Wags in crisi: quanti problemi a vivere in Arabia Saudita

Poi la fonte continua: «È molto difficile per le donne espatriate in Arabia Saudita, soprattutto se la gente del posto sente che non sei vestita adeguatamente.

Un'altra ragazza, moglie di un calciatore famoso ora in Arabia, ha affermato: «A volte le donne ti urlano insulti e può essere molto spaventoso. Quando si tratta di donne, qui la cultura è molto diversa e loro sono molto rigide. Se non sei coperta adeguatamente, potresti avere dei momenti difficili quando esci». E ancora: «Non puoi comportarti in modo naturale come in Occidente. Devi stare in guardia ogni volta che esci dalla porta principale, quindi tendi a non uscire», aggiunge una di loro.

