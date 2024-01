Sinner “eroe” nazionale: l'incontro con Giorgia Meloni, selfie con i dipendenti di Palazzo Chigi. Fan in delirio all'arrivo a Fiumicino

Jannik Sinner mania: oggi il tennista azzurro è sbarcato a Roma per una lunga giornata post trionfo all'Australian Open di Melbourne. Solo qualche selfie con la piccola folla di dipendenti di Palazzo Chigi che lo aspettava in cortile: si è conclusa dopo circa mezz'ora la visita blindatissima nella sede del governo del campione di tennis Jannik Sinner, ricevuto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il vincitore degli Australian Open è arrivato attorno alle 16, accompagnato dal ministro dello Sport Andrea Abodi (era in macchina con lui): ingresso dal retro del palazzo, niente fotografi e cameraman né incontri con i tanti giornalisti presenti per il tennista.