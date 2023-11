Vomita sul corridoio in aereo, ripreso da un influencer: il video diventa virale

di Marta Goggi

Sui social è diventato virale il video di un passeggero che vomita nel corridoio di un aereo. L'episodio è accaduto su un volo dagli Stati Uniti ad Amsterdam ed è stato ripreso dal conduttore del podcast Pillow Talk, Ryan Pownall, che ha più di mezzo milione di followers su Instagram.

L'accaduto

Nel video, che ha ricevuto più di 135.000 Mi piace, si vede un passeggero che si sporge dal sedile per vomitare e un uomo che cerca di aiutarlo reggendogli una busta. Ryan Pownall oggi è di nuovo in viaggio e ha ricordato l'episodio spiacevole postando una 'storia' da un aereo scrivendo: «Oggi non mi vomiteranno addosso».

