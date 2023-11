Vomito e diarrea improvvisi, marito e moglie muoiono in vacanza. La famiglia punta il dito contro il condizionatore: «Forte odore di lievito»

di Redazione web

John Cooper e sua moglie Susan sono morti a poche ore di distanza mentre si trovavano in vacanza in Egitto, precisamente a Hurghada, una località vicino al Mar Rosso. Stando a quanto riporta il Mirror, il 69enne e la 63enne sarebbero stati colti da malori mentre erano nella loro stanza nell'hotel a cinque stelle, Steigenberger Aqua Magic Hotel. Ora, la famiglia della coppia spera di trovare una risposta a tutto ciò che è successo. Ma andiamo con ordine.

La vicenda

Il Mirror ha raccontato l'intera vicenda della coppia inglese: era il 2018 quando John Cooper e sua moglie Susan hanno deciso di trascorrere le vacanze in Mar Rosso. Il 21 agosto, però, sono stati colti da vomito e diarrea improvvisi.

Sembrerebbe che i malori, come spiega la nipote Molly Ormerod che all'epoca era con loro, siano stati causati da un forte odore di lievito che fuoriusciva dal condizionatore che era stato sistemato il giorno prima.

Il giorno dopo, la nipote non ha visto scendere per colazione la coppia e, quindi, ha pensato di salire in camera dove ha trovato entrambi che non si reggevano nemmeno in piedi. Stavano così male che Molly ha deciso di chiamare i soccorsi che, però, hanno tardato ad arrivare. Purtroppo, John è morto nella camera d'albergo mentre Susan è riuscita a raggiungere l'ospedale ma, qualche ora, più tardi si è spenta.

La nipote della coppia, ora, spera di avere giustizia e, come riporta il LancashireLive, proprio ieri, si è tenuta la prima udienza in cui la figlia Kelly, ovvero la mamma di Molly, ha dichiarato che i genitori erano in piena salute quando sono partiti per l'Egitto.

Le dichiarazioni della figlia

Al termine dell'udienza, Kelly Cooper ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media locali: «Papà era, per la sua età, un giovane uomo. Estremamente attivo, frizzante e simpatico. La mamma era una persona estremamente in forma e sana e si vedeva perché faceva sempre tante cose».

