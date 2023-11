«Mia figlia piangeva perché l'acconciatura era uscita male, io l'ho lasciata a casa da scuola»: bufera sui social

di Redazione web

Su tik tok si è scatenata una nuova polemica nata dal video dell' account @ruthyandthebrain, una mamma che ha raccontato ai suoi follower di come ha affrontato una certa situazione con la sua bambina.

Ruthy racconta di aver trovato sua figlia in lacrime e in un palese stato di panico dovuto al fatto che non fosse riuscita a sistemare i capelli come voleva, prima di andare a scuola, e che vedere sua figlia ridotta in quello stato l' abbia spinta a prendere la decisione di farla rimanere a casa.

Nei commenti c'è chi ha criticato la donna, ritenendo che una "brutta acconciatura" non sia una giustificazione per non andare a scuola e che sia stata troppo permissiva, c'è anche chi invece ha avuto la sensibilità di capire, che i capelli erano una scusa, che il malessere della bambina fosse dovuto a qualcosa di più grande e che la scelta di Ruthy sia stata quella di una buona madre.

Ruthy, all'interno del suo video, aveva parlato dell' importanza della salute mentale e del fatto che a volte prendersi un giorno di pausa quando si ha un problema, sia fortemente necessario e salutare.

