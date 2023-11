Il cane barboncino gioca col telecomando e acquista 70 euro di film porno: la bolletta da capogiro

di Redazione web

Lavoisier diceva «nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma», ma vale anche per le scuse? Di cani che hanno mangiato i compiti, ne abbiamo sentiti tanti, ma di un cane barboncino che giocando col telecomando ha acquistato 70 euro di film porno, questa è nuova.

La storia del barbocino

E' ciò che ha raccontato il cinquantottenne Thomas Barnes, che si è visto recapitare una bolletta dal valore di 70 dollari spesi film per adulti, una cifra inaccessibile per chi vive grazie gli assegni di invalidità di previdenza sociale: l'uomo ha infatti immediatamente telefonato al servizio clienti per farsi rimborsare, ma la bolletta gli è arrivata lo stesso.

Sosteneva che il suo barboncino, Marino, saltellando sul divano abbia schiacciato il telecomando attivando 70 dollari di abbonamento a canali porno: che sia tutta una scusa per riparare a un errore imbarazzante?

Fatto sta che la storia è diventata virale e numerosi commenti ironici hanno popolato il web, tra chi elogiava la furbizia del cane e chi afferma che questa sarà a prossima scusa da usare con la propria moglie, che l' errore sia stato commesso dal cagnolino Marino o meno ha sicuro regalato al pubblico una storia esilarante.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA