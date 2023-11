«Guadagni 80mila euro l'anno facendo lo stretto necessario e tutto da remoto»: i consigli per trovare un "lavoro da ragazze pigre"

di Hylia Rossi

Alcuni la chiamano "scia lavorativa", vale a dire tutto quel tempo che si situa al di fuori dell'orario effettivo di lavoro ma che nella realtà dei fatti ne è così profondamente influenzato da non poterne effettivamente godere come più vogliamo.

L'esempio più pratico riguarda il viaggio di andata e ritorno dall'ufficio, per esempio, o magari il fatto di dover andare a dormire molto presto per potersi svegliare in tempo e non fare tardi. In molti casi, che dipendono sia dal dipendente che dal ruolo che si ricopre, il fatto di essere alla fine del turno di lavoro non vuol dire effettivamente smettere di lavorare.

Quante volte è capitato di ripensare a qualcosa e mandare un messaggio? O magari di trovarsi a letto e riflettere su come risolvere quel problema con quel cliente? Una ragazza propone una soluzione a tutto ciò e il nome che le dà è "lavoro da ragazza pigra" (lazy girl job).

«Se continuo a fare l'insegnante, finisco in bancarotta»: lo stipendio non copre le spese mensili, costretta a usare i risparmi

Lavori, vieni pagato e... ti godi la vita

Gabrielle mette in chiaro che non si tratta di essere pagati senza fare nulla, ma di «scegliere una carriera che ti permetta di fare ciò che devi e poi andartene, di non lavorare più del dovuto per paura di ripercussioni, di non accettare "opportunità di crescita" per cui a malapena ti alzano lo stipendio».

In pratica, «Si tratta di bilanciare la vita e il lavoro», continua Gabrielle, E vi assicuro che si impara molto di più godendosi la vita e facendo esperienze». Nella maggior parte dei casi, spiega la ragazza, si tratta di ruoli nell'ambito tecnologico ma che non richiedono specifiche competenze, assicurano uno stipendio dignitoso e non richiedono la presenza in ufficio.

Poi, Gabrielle fa qualche esempio, tra cui marketing associate e account manager.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA