«Ho vinto alla lotteria quattro volte. Il denaro mi ha aiutato tanto, ma essere così fortunati porta anche degli svantaggi»

Mike Luciano, nella sua vita, ha sempre voluto tentare la fortuna e non si può certo lamentare, dato che, ha vinto quattro volte alla lotteria. Il 60enne statunitense, dal 1999 a oggi, ha intascato quasi cinque milioni con le schedine fortunate e la sua ultima vincita risale a qualche mese fa, quando si è aggiudicato un milione di dollari. In una recente intervista, Mike ha spiegato quali sono gli svantaggi di vincere così tanto denaro.

La storia

Mike Luciano ha rilasciato un'intervista al Daily Star in cui ha raccontato: «Vincere soldi alla lotteria ovviamente è molto utile: puoi aiutare la famiglia e toglierti qualche sfizio della vita. Ma ci sono anche degli svantaggi nel vincere tanti soldi. La cosa più difficile quando si vince del denaro è che devi riuscire a controllarti. Vincere un sacco di soldi in questo modo, può innescare un meccanismo pericoloso: non gli hai guadagnati con la fatica e, quindi, potresti pensare di spenderli un po' a casaccio. Io mi sento davvero molto fortunato, se non addirittura benedetto ma devo stare molto attento perché, purtroppo in passato, ho lottato contro la dipendenza dal gioco d'azzardo. Ora, sto bene ma non vorrei mai cadere in tentazione, sto cercando di non pensare a tutto ciò che ho vinto e a giocare sempre meno. Probabilmente dovrei smettere. Ci sto provando ormai da diversi anni, anche con l'aiuto della mia famiglia. Abbiamo investito il denaro in cose buone come la beneficienza».

Le parole di Mike Luciano

Infine, Mike Luciano ha concluso la sua intervista al Daily Star, parlando del sogno di una vita che vorrebbe realizzare nell'anno nuovo: «Io e la mia famiglia stiamo organizzando un viaggio in Italia. Era il sogno di mio padre e mia madre che sono morti. Andremo lì e penseremo a loro quando saremo in Italia perché è davvero un viaggio che abbiamo sempre voluto fare ma, purtroppo, non siamo riusciti a portare i miei genitori».

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Dicembre 2023, 16:29

