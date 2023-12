«Faccio il fattorino e ho vinto 4 milioni alla lotteria: ho brindato col caffè e sono andato al lavoro. Sogno un viaggio con la mia famiglia»

di Redazione web

La storia di Jonny Johnston, originario di Fermanagh, Inghilterra, ha fatto il giro del web ed è diventata virale sui social. Il fattorino del supermercato inglese Tesco ha, infatti, vinto più di quattro milioni di euro alla lotteria e, quindi, ha trascorso un Natale indimenticabile. In una recente intervista, Jonny ha dichiarato che quando ha scoperto di essere il vincitore, non poteva credere ai suoi occhi e ha riletto la comunicazione più e più volte, inoltre, nonostante fosse appena diventato milionario, ha dovuto coprire comunque il suo turno di lavoro. Dopo aver scoperto che la sua vita sarebbe cambiata per sempre, ha indossato la tuta ed è salito sul proprio furgone bianco. Ora, desidera regalare una vacanza da sogno alla sua famiglia.

La storia

Il montepremi nazionale era fissato a 3,8 milioni di sterline. Tre milioni e mezzo in euro e a Jonny Johnston, 45 anni, è quasi preso un colpo quando ha capito che l'assegno gigante sarebbe stato suo. Il fattorino di Tesco, come racconta in esclusiva al Daily Star, aveva tentato la fortuna per gioco, ma mai si sarebbe aspettato che la sua vita cambiasse in questo modo: «Dopo avere letto la mail arrivata dalla Lotteria Nazionale, continuavo semplicemente a fissare i numeri sul mio conto. Pensavo che magari mi stessi sbagliando e, quindi, avessi vinto 38.000 sterline ma, poi, c'erano troppi zeri. Io e mia moglie Christina abbiamo iniziato a pensare che fosse un trucco, addirittura una truffa. Eravamo increduli».

Poi, Jonny ha continuato dicendo: «Quando io e mia moglie abbiamo letto la comunicazione ai nostri figli, all’inizio, sono rimasti in silenzio e continuavano a guardarci increduli.

Tesco delivery driver Jonny Johnston (45) and his partner Christina Williams (46) celebrate £3.8m lotto win pic.twitter.com/Il60ULGv42 — Brett Campbell (@WbeeCampbell) December 28, 2023

Il sogno di Jonny e Christina

Infine, nella sua intervista al Daily Star, Jonny Johnston ha detto: «Noi siamo sempre stati una famiglia semplice e, visto che era ancora mattina presto, abbiamo brindato alla vincita con una tazza di caffè! Ora, vorrei regalare una vacanza da sogno a mia moglie e ai bambini... magari una crociera ai Caraibi. Sono felice perché con tutto questo denaro, potrò aiutare i miei figli negli studi e vivere una vita serena».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA