Vicino eroe, si arrampica sul cornicione e salva la bambina intrappolata nell'incendio: il video dalla Cina diventa virale

Non tutti hanno la fortuna di avere come vicino di casa un ex soldato. Ma, fortunatamente, per la bambina rimasta intrappolata nelle fiamme che hanno avvolto il suo appartamento, questa storia ha avuto un lieto fine proprio grazie all'intervento estremo del vicino eroe.

Giovedì scorso, nella città di Jinan, nella provincia dello Shandong, nella Cina orientale, infatti, in un appartamento di un condominio è scoppiato un incendio. A farne le spese poteva essere una bambina di circa 10 anni che è rimasta intrappolata, ma è stata salvata dal gesto eroico del suo angelo custode.

Inzuppa la frisella e la mozzarella in mare. Il video diventa virale, ma è pericoloso: ecco perché

Napoli choc, uomo porta un bambino a rubare. Il video è virale: «Vergogna, salvate i piccoli dai delinquenti»

Xu Liang, a retired armed police soldier, came forward to rescue a child trapped in a fire in a residential building!

居民楼发生火灾一名孩子被困家中,退役武警战士许亮挺身而出爬楼救援,为他点赞! pic.twitter.com/d4b3CuFY8I — Chunyu 春雨 (@Chunyu_China) July 14, 2023

Bambina salvata dal vicino eroe

Merito dell'intervento provvidenziale dei vigili del fuoco? No.

L'uomo, un ex soldato, ha sentito le grida della bambina e non ci ha pensato un attimo. Si è precipitato fuori dalla finestra e, sfruttando le tettoie presenti nel palazzo, si è arrampicato con velocità fino all'appartamento della piccola. Lo ha tirato fuori dalla finestra e condotto in salvo. I due si sono seduti, stanchi ma felici, proprio al di sotto dell'appartamento in preda alle fiamme e hanno atteso l'intervento dei vigili del fuoco.

Un salvataggio che è divenuto subito virale sui social, rendendo nota la notizia, ma soprattutto omaggiando il coraggio di un uomo che senza esitare un secondo ha salvato la vita alla piccola. Non è chiaro, però, se all'interno dell'appartamento ci fossero altre persone o dove fossero i genitori della bambina.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Luglio 2023, 20:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA