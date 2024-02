«Vergine al matrimonio, dopo un anno non sono ancora andato a letto con mia moglie». Il motivo commuove: «Ho le lacrime agli occhi»

di Redazione web

Un uomo che ha aspettato il giorno del matrimonio per fare sesso con la donna che era appena diventata sua moglie ha raccontato di come oggi, a distanza di un anno da quel giorno, ancora non sia riuscito ad avere un rapporto completo con l'amata. La già lunga attesa si sta protraendo per un motivo che ha commosso quanti sono venuti a conoscenza della sua storia su Internet, poiché si tratta di una condizione medica molto delicata.

Durante un episodio del programma YouTube condotto dall'esperto di relazioni John Delony, CJ, questo il nome dell'uomo, ha aperto il suo cuore, svelando le difficoltà che lui e sua moglie stanno affrontando. «Una volta sposati, abbiamo scoperto rapidamente che lei soffre di una condizione nota come vaginismo», ha rivelato CJ, esprimendo la sua frustrazione e il desiderio di essere un «buon marito» nonostante le circostanze.

La condizione della moglie, che rende molto dolorosi i rapporti sessuali, può essere influenzata da una varietà di fattori, tra cui ansia, traumi passati, o la pressione di dover improvvisamente cambiare la propria percezione del sesso dopo il matrimonio, come nel caso di CJ e sua moglie, entrambi cresciuti con forti convinzioni cristiane. CJ ha spiegato che la moglie sta cercando aiuto professionale, lavorando con uno «psicologo sessuale, un fisioterapista e un ginecologo» per superare questa sfida. Nonostante la situazione difficile, la coppia sta cercando di essere creativa e mantenere l'intimità in altri modi. «Ma quello con cui lotto è che ci sono momenti in cui mi sento semplicemente incompleto», ha confessato CJ.

La risposta di John Delony alla richiesta di consiglio di CJ è stata empatica e incoraggiante. Ha sottolineato l'importanza di comunicare apertamente i propri sentimenti e frustrazioni, evitando di lasciare che il silenzio e i segreti danneggino il matrimonio. «Dovreste poter parlare insieme di quella lotta perché i segreti distruggeranno un matrimonio», ha consigliato, aggiungendo che la condizione è «super curabile» e che CJ non dovrebbe sentirsi «arrabbiato o cattivo» per i suoi sentimenti.

La storia di CJ e sua moglie ha toccato il cuore di molti spettatori, che hanno inondato la sezione commenti del video con messaggi di supporto e incoraggiamento. «Il modo in cui quest'uomo parla di sua moglie mi ha fatto venire le lacrime agli occhi», ha scritto un utente, mentre un altro ha elogiato CJ come «il ragazzo più dolce di sempre», augurando il meglio alla coppia nella loro lotta contro il vaginismo.

Un uomo che aspettava il matrimonio per fare sesso ha lasciato Internet in "lacrime" dopo aver rivelato che lui e sua moglie da oltre un anno non hanno ancora avuto rapporti intimi a causa di una condizione brutale che rende i rapporti estremamente dolorosi per lei.

L'uomo, di nome CJ, ha parlato della sua difficile situazione durante un recente episodio dell'acclamato programma YouTube dell'acclamato autore ed esperto di relazioni John Delony .

Ha implorato il conduttore per un consiglio su come avrebbe dovuto combattere i suoi "desideri e desideri" pur essendo un "buon marito" - e la sua ammissione ha scatenato una feroce reazione da parte degli spettatori.

Molte persone sul web si sono sentite malissimo per CJ e il suo partner - e alcuni hanno addirittura rivelato che la sua storia li aveva emozionati.

Durante lo spettacolo, CJ, che non ha condiviso il suo cognome, ha spiegato a John al telefono che sia lui che sua moglie sono cresciuti come cristiani devoti, il che significa che erano entrambi "vergini" quando si sono sposati nel novembre 2022.

"Ma poi quello che è successo è che, una volta sposati, abbiamo scoperto rapidamente che lei soffre di una condizione nota come vaginismo", ha condiviso.

Secondo la Cleveland Clinic , il vaginismo è una "tensione involontaria della vagina" che le persone sperimentano "all'inizio del rapporto sessuale, durante l'inserimento di un assorbente interno o durante un esame pelvico".

Sebbene la causa esatta sia sconosciuta, i fattori che possono contribuire alla condizione includono disturbi d'ansia, lesioni o "paura del sesso o sentimenti negativi riguardo al sesso, forse dovuti a passati abusi sessuali, stupri o traumi".

Può essere trattato con " Kegel , dilatatori vaginali e terapia cognitivo comportamentale".

Mentre chiacchierava con John, CJ spiegò che sua moglie stava lavorando con uno "psicologo sessuale, un fisioterapista e un ginecologo" ma che non avevano ancora avuto rapporti a causa del suo grave disagio.

Per quanto riguarda ciò che potrebbe aver contribuito a ciò, CJ ha teorizzato che le loro rigide convinzioni religiose probabilmente hanno giocato un ruolo importante.

"Nella cultura cristiana, il sesso passa da una cosa piuttosto brutta a qualcosa di grandioso e fantastico non appena ti sposi e penso che sia davvero un cambiamento davvero difficile da realizzare. È letteralmente dall'oggi al domani", ha detto a John.

Nel frattempo, CJ ha spiegato che "cercano di essere creativi" poiché "il sesso è molto più di un semplice atto".

"Ma a volte quello con cui lotto è che ci sono momenti in cui mi sento semplicemente incompleto", ha confessato. 'Sento che dovrebbe esserci qualcosa di più qui.

"Entrambi avevamo un'idea di come pensavamo di volere che fossero le cose in termini di sesso e tutto il resto, specialmente come cristiani e vergini, e semplicemente non era quello.

«È stata dura. E all'inizio pensavo di essere io, sai? Sembrava che mi stesse rifiutando.'

'Come posso essere il miglior marito possibile in questo momento mentre lei sta affrontando tutto?' chiese CJ a John.

«Perché ovviamente ho le mie esigenze e desideri che ritengo perfettamente naturali.

"Vorrei avere una relazione sessuale completa con mia moglie, ma al momento non è possibile.

"Quindi la mia domanda è: come posso imparare a essere un buon marito e a sostenerla e incoraggiarla, gestendo allo stesso tempo le mie aspettative?"

In risposta alla sua domanda, John ha detto che CJ dovrebbe evitare di "tenere dentro di sé la sua delusione e frustrazione" e lo ha incoraggiato a parlare con sua moglie di ciò che sente.

"[Se non lo fai], inizierai a sentirti ansioso, inizierai a sentirti incapace di dormire, inizierai a diventare basso e scattante. E questo darà inizio a questa strana danza tra te e tua moglie», avvertì.

"Dovreste poter parlare insieme di quella lotta perché i segreti distruggeranno un matrimonio."

Ha aggiunto che i sentimenti di CJ sono del tutto comprensibili date le circostanze e gli ha ricordato che la condizione è "super curabile".

'Non sei pazzo e non sei cattivo per questo. Puoi essere deluso dal fatto che non fai sesso perché fa schifo", ha detto John al chiamante.

«Ma non pensare che sia per sempre. Sono orgoglioso di te, continua a camminare con lei, continua a tenerle la mano. Il tuo spirito è impressionante e sembra davvero che tu ami questa donna.

"Cerca di creare un mondo in cui puoi esprimere ad alta voce le tue delusioni, esprimere ad alta voce le tue frustrazioni e le cose che ti rendono triste.

"E ricordate, ci saranno sfide che vi colpiranno fino in fondo, questa è proprio la natura di tutte le relazioni."

John ha concluso condividendo un messaggio con tutti i suoi spettatori che potrebbero avere problemi con qualcosa di simile.

" Se avverti qualsiasi tipo di dolore o disagio sessuale, se l'intimità ti fa male, per favore vai a parlare con un professionista autorizzato", ha detto.

«Anche se è imbarazzante. Potrebbe essere difficile, potrebbe essere scomodo, ma ne vali la pena.'

La sezione commenti del video è stata inondata di messaggi di supporto per CJ e sua moglie.

"Il modo in cui quest'uomo parla di sua moglie mi ha fatto venire le lacrime agli occhi", ha scritto una persona.

'Onestamente, questo chiamante è il ragazzo più dolce di sempre. Spero che sua moglie lo sappia e lo apprezzi e spero che i medici possano lavorare con lei per aiutarla con la sua condizione,' ha detto qualcun altro.

«Auguro il meglio a entrambi. Merita tutta la felicità. Che anima dolce."

Un altro ha aggiunto: "Ho fiducia in questa coppia". Sembrano così sani. Buona fortuna per i loro sforzi.'

"Questo ragazzo è decisamente un custode", si legge in un terzo commento, mentre un quarto diceva: "Dio benedica questo giovane". Che brillante esempio di amore sacrificale. Questo è il vero amore."

«Davvero un brav'uomo. La forza si presenta in molte forme. Ti saluto", ha esclamato un altro utente. Questo è il tipo di amore che voglio", ha ammesso un altro spettatore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Febbraio 2024, 10:29

