«Sono asessuale ma volevo diventare mamma: mio figlio (oggi ha un anno) è stato un grande atto di fede»

Il desiderio di maternità può nascere e crescere in una donna già da quando si è giovani. Non c'è un'età per sognare di diventare mamma. Ma avere un figlio significa poterlo concepire, partorire e crescerlo con amore. «Per me avere un figlio ha significato fare un grande atto di fede, ma fin dalla mia adolescenza ho vissuto con due certezze, apparentemente contrastanti: volevo disperatamente diventare mamma, ma sapevo di essere asessuale». Con queste parole Bryony Farmer, 26enne di Londra, ha spiegato una piccola parte della sua vita, raccontando di aver relizzato il suo sogno di avere un figlio grazie a un donatore di sperma, pagando 7mila euro l'inseminazione artificiale. Così, è riuscita ad andare oltre l'asessualità, quella riconosciuta sua mancanza di attrazione sessuale verso ogni genere.

Record numbers of women without partners are having fertility treatment in the UK. As our singles week continues on @MetroUK , I had a fascinating chat with Bryony Farmer (@preciousstarsYT) about life as a solo mum who's asexual. https://t.co/2z7Mr2gFQM