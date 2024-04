Aerei al gender reveal party, fumo blu: è un maschio! Lo spettacolo fa indignare: perché è così controverso e quanto costa

L'ultima novità nei party di gender reveal, molto in voga nel mondo anglosassone, sono gli aerei che annunciano il genere del nascituro col fumo rosa o blu. I party hanno ricevuto critiche da genitori e comunità Lgbtq per la questione dell'identità di genere rivelata con sicurezza in anticipo.

Nel video c'è lo spettacolo di tre aerei della squadra aerobatica Anbo in Lituania che fanno volare al loro passaggio i palloncini col fumo blu sulle note di “Fireworks” di Katy Perry. Il party è di Inga Stumbriene, 40 anni, una mamma influencer imprenditrice che ha posato sulla copertina della rivista Mamos ricoperta di rose, e dell'imprenditore Aivaras Stumbras, 41. È stato condiviso su X da un utente che si chiede se la gente eterosessuale stia bene, partendo dall'assunzione che solo questo orientamento sessuale organizzi celebrazioni del genere.

Cosa sono i gender reveal party

Tutto è nato da Jenna Karvunidis, una influencer e scrittrice californiana, che nel 2008 ha organizzato una festa per svelare ad amici e parenti il sesso della prima figlia che aspettava. Jenna raccontò sul suo blog della torta col ripieno rosa con cui aveva scoperto il suo genere, reduce da una serie di aborti spontanei. La festa è diversa dal baby shower, che ha invece lo scopo di condividere la felicità per la futura nascita con le persone più vicine alla mamma.

Perché il gender reveal è criticato

Il party ha scatenato critiche per l'eccesso sfrenato in cui sta scadendo negli ultimi anni, alcune volte finito anche in modo tragico, come nel caso della morte del pilota per la rottura dell'ala del suo aereo mentre rilasciava del fumo rosa accaduto in Messico nel 2023.

Quanto costa un air show negli Stati Uniti e nel Regno Unito

L'air show, come si può facilmente immaginare, non è economico. In Usa i prezzi vanno da 990 a 1.500 dollari (914 e 1.385 euro circa), in Gran Bretagna oscillano tra le 800 e le 1800 sterline (933 euro e 2.100 circa). In Italia, meno megalomane rispetto ad altri Paesi, si spendono cifre più modiche, a partire da 250 euro a cui si possono aggiungere vari servizi, come il servizio fotografico col trucco al pancione.

