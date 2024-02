Marina La Rosa: «Se il sesso allungasse la vita avrei le ore contate, ormai sono una Santa»

di Cristina Siciliano

Della ragazza spavalda che in confessionale si ravvivava la chioma e inforcava gli occhiali da sole non è rimasto più nulla. Marina La Rosa oggi ha 47 anni ed è cresciuta ma il suo temperamento è sempre lo stesso, solo più marcato. Lo ha dimostrato pubblicando nelle sue Instagram stories una frase che non è passata inosservata ai suoi follower.

L'ex gieffina ha espresso una rivelazione sulla sua intimità. «Certo è che se il sesso allungasse la vita io potrei avere le ore contate. Siamo anche in quaresima. Tra un po' divento santa. Anzi. Io lo sono già». Sono queste le parole che Marina ha scritto per descrivere la sua vita sessuale.

La vita sentimentale di Marina La Rosa

Dopo l'esperienza nel mondo dello spettacolo, Marina La Rosa ha deciso di godersi l'amore per i suoi due figli e la laura in psicologia. Marina La Rosa è single dal 2021, anno in cui si è separata dal marito Guido Bellitti, papà dei suoi due figli: Andrea Renato nel 2009 e Gabriele ad aprile del 2011. Da quel momento in poi l'ex gieffina non ha ancora trovato un nuovo compagno di vita e a quanto pare è proprio difficile per lei.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA