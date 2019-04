Isola, Cristina Plevani all'attacco: «Marina La Rosa doveva vincere, in un momento l'ho invidiata»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

hanno partecipato insieme alla prima storica edizione del Grande Fratello. Dal suo account instagram l’ex vincitrice del reality ha commentato la partecipazione di Marina, arrivata seconda, all’Le due si sono viste l’ultima volta quindici anni fa e lei comunque confessa di nono conoscerla molto: “Avrei preferito pubblicare il video ma non l'ho trovato – ha scritto sul social - Come detto tante volte l'#isola non l'ho mai vista quest'anno, non per snobismo ma perché vedo 5 canali in croce e la mia proverbiale pigrizia non mi fa chiamare il tecnico tv (specifico per anticipare le polemiche sterili). Ho seguito il programma tramite i social, soprattutto leggendo #twitter. L'ultima volta che ho visto Marina credo sia ancora ai tempi di una #buonadomenica di #mauriziocostanzo , probabilmente 15 anni fa. Per molti risulta strano quando dico che io Marina non la conosco, ma è una semplice verità”.L’. Anni che raccolgono un vissuto. Una vita che è andata avanti. Oltre il reality. Ho letto i commenti sui social: tanti impietosi e infantili, altri obiettivi e molti di apprezzamento. Per quel poco che ho visto nei video pubblicati sui social ho visto una donna appagata, fiera, forte, senza mai un cedimento, senza mai andare fuori dalle righe, mai trash, intelligente, acuta, pungente, sicuramente stronza, pacata nei toni, una brava giocatrice e a mio parere una gran figa perché io vedo una bella donna ( già sento e immagino i commenti che con le mie parole cerco visibilità...che noia)”.Poi ha conosciuta anche un lato di Marina per lei inedito: “Sono riuscita a vedere il video dove arriva il marito: una Marina a me inedita. Ho visto amore. Una moglie e una mamma che non conosco ma che in quelle immagini ho apprezzato commuovendomi. Come scritto già in qualche altro commento, da single quale sono e senza figli, ho invidiato quel suo momento. Avrei voluto la sua vittoria, per lei e anche per me e per gli altri miei ex compagni di avventura, in ricordo dei vecchi tempi. Anche se ai tempi eravamo agli antipodi o per dirla in parole spicce, non nutrivano simpatia reciproca”.