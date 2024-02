«Aveva il timore di entrare in chiesa», il segreto terrificante rivelato dal papà la sera prima del matrimonio della cantante Chynna Phillips

Una marcia nuziale indimenticabile accompgnata da una rivelazione dolorosa. Per la cantante e attrice Chynna Phillips, 56 anni, le nozze con l'attore William Baldwin, 61 anni, hanno avuto un prologo choccante: una rivelazione inaspettata fatta dal papà John Phillips, cantautore folk rock dei The Mamas & the Papas, morto nel 2001. La sera prima di accompagnare la figlia all'altare nel 1995, infatti, il musicista decise di rivelarle un segreto che riguardava la loro famiglia. Nonostante non fosse il momento giusto, Chynna Phillips decise comunque di ascoltare le parole del papà e capì che quella conversazione sarebbe rimasta tra le più importanti della sua vita, nonostante l'amara verità scoperta.

Ciò che si sono detti papà e figlia quella sera rimarrà sempre un piccolo mistero, ma alcune dichiarazioni dell'attrice, rilasciate in seguito, hanno fatto trapelare tutto lo choc provato: il possibile rapporto incestuoso fra il papà, John Phillips, e sua sorella maggiore Mackenzie, oggi 64enne.