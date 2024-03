Raffica di vento a 80 all'ora stacca il tendone del ristorante e lo fa rotolare sulla strada: centrata un'automobile

Il maltempo ha colpito anche la città di New York in questi giorni, e le sue strade sono state spazzate da pioggia, raffiche di vento a circa 80 chilometri orari, temporali, il tutto corredato da temperature sotto lo zero, come riporta Fox 5.

L'incidente

Nel video registrato da alcuni cittadini è possibile vedere i danni causati, in particolare, dai forti venti: non solo la circolazione delle auto è resa più difficile e i coni segnaletici si sparpagliano sull'asfalto, ma l'intera zona coperta di un ristorante a bordo strada si è improvvisamente alzata "in volo" e ha iniziato a rotolare nel mezzo della carreggiata, colpendo la parte posteriore di una macchina di passaggio.

Fortunatamente, l'auto è riuscita a proseguire senza problemi e non ci sono state vittime.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Marzo 2024, 15:54

