Brasile, inondazioni «senza precedenti» al confine con Bolivia e Perù: migliaia gli sfollati

Allarme maltempo. Marzo da codice rosso dopo che gli ultimi giorni di febbraio sono stati particolarmente critici per l'estremo settore nordoccidentale del Brasile, in prossimità del confine con Bolivia e Perù. Sullo stato di Acre si sono riversante enormi quantità di pioggia, come non si vedeva dal 2015. Nella città di Brasileia il livello del fiume Acre ha raggiunto i 15,56 metri, superando la storica piena del 2015, quando si fermò a 15,55 metri. Il 75% della città è stata colpita da inondazioni e la furie delle acque ha distrutto circa venti ponti.



Massive floods due to overflowing Acre River in Brasiléia of Acre state, Brazil 🇧🇷 (27.02.2024)



Video: Almir Andrade

Allerta rossa

Più di 13mila persone sono state colpite dalle alluvioni, 2000 sono state evacuate o rimaste senza casa, accolte in quindici strutture allestite apposta nella città. Il governo federale ha riconosciuto lo stato di emergenza per diciassette comuni dello stato di Acre, in modo che lo stato possa stanziare i fondi necessari per la ricostruzione delle infrastrutture distrutte o danneggiate e per il ripristino dei servizi essenziali.





