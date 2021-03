Vaccino nel Regno Unito, si pensa a un terzo richiamo per over 70 e operatori sanitari

Novità in Uk nella lotta al Covid. Over 70, operatori sanitari e coloro che sono estremamente fragili potrebbero ricevere in Gran Bretagna un terzo richiamo del vaccino anti-Covid già da settembre. Lo ha detto il ministro britannico per i vaccini Nadhim Zahawi in un'intervista al quotidiano Telegraph.

Più di 29 milioni di persone nel Regno Unito hanno ora ricevuto una prima dose di un vaccino. Ora si procederà a vaccinare le fasce più giovani in attesa di inoculare da settembre le terze dosi, non un altro richiamo ma una sorta di rafforzativo, per tutelare dalle varianti gli over 70 e gli operatori sanitari che lavorano a stretto contatto con i malati. «Abbiamo fatto dei buoni numeri con idrive-in che sono andati molto bene e lo scopo è andare sempre meglio. È un ottimo modo come fai con gli under 50, gli under 40 e gli under 30. La comodità diventa uno strumento molto più importante da implementare perché vuoi assicurarti che quelle persone, dove pensiamo ci possa essere maggiore esitazione, renderlo il più conveniente possibile».

Il signor Zahawi ha anche detto al Telegraph che il governo sperava di avere fino a otto vaccini disponibili entro l'autunno, con diversi prodotti nel Regno Unito. Il vaccino di Oxford offre un buon livello di protezione contro la variante "Kent" ora dominante nel Regno Unito. Le prime ricerche su altri vaccini, incluso Pfizer, suggeriscono che proteggano anche da questa variante.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Marzo 2021, 22:09

