Urla contro hostess e aggredisce passeggeri in volo: aereo dirottato per sbarcare donna fuori controllo

Momenti di caos sul volo Jet2 partito da Manchester e diretto in Turchia. In pieno viaggio una ragazza si è messa a discutere ed urlare contro i membri dell’equipaggio che cercavano inutilmente di riportarla alla calma. Tutto ripreso in un video dai passeggeri sbalorditi per quanto stava accadendo a migliaia di chilometri dal suolo. Nelle immagini, riporta il Sun, si vede la donna camminare su e giù per l’aereo senza sosta: si avvicina al personale di bordo e grida in faccia alle persone.

Il fuori programma, durato pare oltre un'ora, ha costretto il pilota ad un atterraggio non pianificato a Vienna per far sbarcare la passeggera incontenibile. La donna è così stata accompagnata fuori dall’aereo tra i cori di giubilo dei passeggeri che l'hanno salutata con un caloroso «bye bye». Ad attenderla sulla pista gli agenti della polizia aeroportuale. L'aereo è poi ripartito per Antalya. Secondo un testimone, riporta il Sun, la donna avrebbe anche aggredito fisicamente altri viaggiatori prima di dare in escandescenze e urlare contro le hostess. Avrebbe inoltre schiaffeggiato un'altra persona prima di scendere dall'aereo. «Era davvero arrabbiata con lo staff di Jet2 e non voleva calmarsi» hanno raccontato.

