Anastasia Kotvitska, la moglie del politico ucraino in fuga: nelle valigie 28 milioni di dollari

Il suo nome è Anastasia Kotvitska ed è la moglie di un importante politico ucraino, e secondo la stampa internazionale avrebbe cercato di fare passare attraverso un valico di frontiera per rifugiati nell'Unione europea oltre 28 milioni di dollari in contanti, contenuti in diverse valigie.

Tuttavia, stando a quanto scrive The Times, la donna sarebbe stata bloccata al confine con l'Ungheria e sarebbe indagata nel paese magiaro. Il marito, Igor Alexandrovich Kotvitsky, 52 anni, ex parlamentare del Fronte popolare, ha smentito la notizia. «Tutti i miei soldi sono nelle banche ucraine, non ho prelevato nulla», ha detto.

LA STORIA

Anastasia Kotvitska, la moglie dell’ex deputato del Fronte popolare Igor Kotvitsky, uno degli uomini più ricchi dell’Ucraina, avrebbe tentato di trasferire all’estero la fortuna di 22 milioni di sterline, sfruttando un punto di passaggio per i rifugiati. Il denaro, in dollari ed euro, secondo quanto riferito da un articolo del Daily Star, sarebbe stato individuato dalla dogana ungherese all'interno del bagaglio.

Le foto scattate mostrano delle valigie contenenti un'ingente quantità di denaro in contante. Per ora a carico di Kotvitska è stato aperto un procedimento penale, legato alla mancata dichiarazione del denaro che aveva con sé e per aver prelevato l’ingente somma dal Paese devastato dalla guerra. Stando a quanto riportato dal quotidiano "Obozrevatel", la donna è accusata di non aver dichiarato l'enorme somma in contanti in uscita dall'Ucraina al posto di blocco di Vilok e che il denaro sia stato trovato dai doganieri ungheresi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Marzo 2022, 22:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA