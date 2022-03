Ucraina, Zelensky: "Immaginate Genova come Mariupol"

(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2022 "A Mariupol non c'è più niente, solo rovine. Immaginate la vostra Genova completamente bruciata, dove gli spari non smettono neppure un minuto; immaginate da Genova la fuga di persone che scappano in pullman per stare al sicuro". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo collegamento video al Parlamento italiano. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Marzo 2022, 11:38

