Si finge paralizzato e denuncia i suoi datori di lavoro, poi va a fare shopping: l'incredibile caso di un 49enne

di Tommaso Cometti

Una truffa ingegnosa, finita inevitabilmente con la carcerazione. Mark Hilton, 49 anni, dopo un incidente avvenuto durante le ore di lavoro, aveva inscenato una paralisi, al fine di estorcere ai suoi datori di lavoro oltre 600mila euro. Come riporta il Daily Mail, gli investigatori assunti dalla compagnia assicurativa hanno scoperto che l'uomo, in realtà, è in perfetta salute. Svelato il raggiro, l'uomo è stato arrestato, e dovrà risarcire anche le spese processuali dovute alla vicenda.

La truffa

Mark Hilton, all'epoca dei fatti autista della Elliott Thomas Group Ltd, è stato colpito da un tubo molto pesando, riportando una lieve contusione: dopo la disavventura, l'uomo ha dichiarato di aver subito un danno permanente, citando in giudizio i suoi datori di lavoro per una cifra da capogiro.

La Elliot Thomas Group però, subodorando un raggiro, si è rivolta alla compagnia assicurativa, che a sua volta ha assunto dei detective privati. Gli investigatori hanno iniziato a pedinare Mark Hilton, riprendendolo mentre egli era intento a svolgere una serie di faccende domestice, muovendosi normalmente. Le immagini, infatti, ritraggono l'ex autista intento a portare in giro il suo cane, fare compere di Natale e portare dal meccanico la sua automobile.

Dopo la scoperta, la causa intentata da Hilton è stata rigettata, e adesso il 49enne dovrà trascorrere dieci mesi in galera e avrà anche l'obbligo di risarcire le spese processuali del precendente procedimento, che ammonterebbe a circa 150mila euro. Queste le parole del giudice: «Il suo è stato un tentativo di frode, malriuscito».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 16:29

