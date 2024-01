«Ho divorziato da mia moglie dopo la nascita di nostro figlio. Per lei ero solo un bancomat che sfornava soldi»

di Redazione Web

La storia di un matrimonio infelice, finito dopo appena tre anni dal fatidico 'si'. Una coppia di 30enni, giovani e apparentemente innamorati, diventati genitori solo da qualche mese si è lasciata per quella 'parità di genere' tanto combattuta dal marito. L'uomo ha raccontato di aver chiesto il divorzio alla moglie perché si sentiva usato, sfruttato per il suo conto in banca.

Tra i due c'era un patto non scritto: «Lavorare e badare al piccolo insieme», ma dopo il parto la donna ha deciso di non tornare in ufficio. L'ex marito nutre un forte senso di colpa per aver divorziato dalla madre del piccolo ancora in fasce, ma allo stesso tempo l'accusa di togliergli tempo prezioso da trascorrere con il figlio e di consumare tutti i soldi.

Il divorzio

Lui in ufficio, le in casa ad occuparsi della casa e del picco appena arrivato. Entrambi frustati per un amore consumatosi troppo in fretta. Su Reddit, l'uomo ha raccontato la sua storia spiegando che l'ex moglie lo usava per avere una vita agiata e consumare tutti i soldi che lui guadagnava lavorando. «Mia moglie mi vedeva solo come un bancomat dal quale prelevare soldi», ha scritto.

I due si erano conosciuti al college nel 2019 e condividevano le stesse passioni: lo sport, il lavoro, l'ambizione e la volontà di scalare la vetta per fare carriera.

