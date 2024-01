Daniella è tra gli ostaggi di Hamas, il fidanzato chiede la sua mano ai genitori: «Quando sarà libera la sposerò»

di Nikita Moro

Un amore oltre i confini della guerra. Daniella Gilboa ha 19 anni, ma da ottobre sta vivendo un incubo senza fine. Rapita e tenuta prigioniera da Hamas come ostaggio, è comparsa in un video registrato dall'esercito nemico, venerdì scorso, insieme ad altre due ragazze. Daniella è viva, ma non può sapere che il fidanzato Roy, 20 anni, ha intenzione di sposarla e che i genitori di lei hanno approvato la sua proposta di matrimonio. Nonostante la benedizione data, manca il 'sì' più importante di tutti: quello di Daniella.

La proposta

«Mio figlio ha chiesto ai genitori di Daniella la sua mano e loro hanno risposto di sì, anche se hanno solo 19-20 anni. Subito dopo ha gridato al cielo: "Ti chiederò di sposarmi"», ha raccontato il papà del giovane israeliano al quotidiano Maariv. Roy prega tutti i giorni affinché Daniella venga liberata e possa tornare da lui e dalla famiglia, circondata dall'amore che merita.

Il video di Hamas

Nel video Daniella appare in salute, nonostante sia ferita a una gamba. È in compagnia di altre due prigioniere, Karina Ariev e Doron Steinbrecher: tutte e tre hanno accusato lo Stato ebraico di averle abbandonate e hanno chiesto al premier Benyamin Netanyahu un "cessate il fuoco" prima che sia troppo tardi. Daniella rivendica la libertà e la fine della guerra. Nel vederla in video, la famiglia della 19enne è più sollevata e felice che sia ancora viva, dopo i tre mesi di prigionia: «Sembra forte e questo ci incoraggia tutti. Ci dà non solo speranza, ma anche vera felicità», ha dichiarato il padre di Roy.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Gennaio 2024, 21:13

