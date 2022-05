Ucraina diretta, Usa: «Russia ha mentito all'Onu: questa è una guerra mondiale». Mariupol, Zelensky: «Nell'acciaieria è l'inferno»

l segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha definito la zona di guerra di Mariupol un «inferno». L'Onu e il Comitato internazionale della Croce Rossa hanno finora aiutato quasi 500 civili a fuggire dall'area dell'acciaieria di Azovstal nella città portuale in due operazioni la scorsa settimana. Una terza operazione dell'Onu per l'evacuazione di civili da Mariupol è iniziata nelle ultime ore.

Ore 7:50 Zelenky riceve il sostegno dell'ex presidente George W. Bush

Volodymyr Zelensky ha avuto nelle scorse ore un colloquio con l'ex presidente americano George W. Bush, un «esempio di leader forte», che il presidente ucraino ha invitato nel suo Paese. Zelensky, secondo quando reso noto dalla presidenza di Kiev dopo la videochiamata, ha «ringraziato gli Stati Uniti, gli americani» affermando di aver «visto come ci considerano sui social, scendono in strada, sostengono l' Ucraina con le bandiere». Per il presidente ucraino, «gli americani sono persone sincere, di mentalità aperta». «Abbiamo valori comuni», ha detto. Per Bush, «è stato un onore di trascorrere alcuni minuti parlando con Zelensky, il Winston Churchill dei nostri tempi». Al presidente ucraino un ringraziamento «per la sua leadership, il suo esempio, il suo impegno per la libertà» e il riconoscimento del «coraggio del popolo ucraino». Zelensky ha assicurato, secondo Bush, «che non ci saranno titubanze nella loro lotta contro la barbarie e la violenza di Putin». «Continueremo a stare con gli ucraini che difendono la loro libertà».

Ore 7:10 - I russi hanno lanciato finora 2.014 missili contro l'Ucraina

Nella guerra contro l' Ucraina le forze russe hanno usato 2.014 missili contro diversi obiettivi. E dall'inizio dell'invasione russa dell' Ucraina sono stati registrati 2.682 attacchi aerei. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un intervento nelle scorse ore. «Ognuna di queste operazioni significa la morte della nostra gente, la distruzione delle nostre infrastrutture», ha incalzato, denunciando gravi danni per le strutture sanitarie del Paese. «Ad oggi - ha affermato - le truppe russe ne hanno distrutte o danneggiate quasi 400».

Ore 05:57 - Bucha, l’ambasciatrice Usa all'Onu: «Conferme su fosse comuni»

«Abbiamo immagini che confermano la presenza di fosse comuni a Bucha. E questa non è solo un’accusa non verificata sui social. È un fatto orribile con il quale il mondo deve fare i conti». Lo ha scritto su Twitter l’ambasciatrice Usa all’Onu, Linda Thomas-Greenfield. Altri dati, terribili, sono quelli riferiti dal sindaco della città Anatolii Fedoruk che parla di 419 civili uccisi, tra cui donne e bambini. La situazione è molto difficile. Stiamo ripulendo la città, le strade. Dopo l`occupazione tutte le infrastrutture sono state distrutte. Non si tratta di una guerra tra Russia e Ucraina ma di una vera terza guerra mondiale», ha detto Fedoruk, intervistato dalla trasmissione «In VivaVoce» (Rai Radio1).

Ore 05:42 - Acciaieria Azovstal, in corso la terza operazione di evacuazione dal «paesaggio infernale»

Durante la notte è proseguita la terza operazione delle Nazioni Unite per evacuare i civili dall’acciaieria Azovstal a Mariupol. «Un convoglio sta procedendo per arrivare ad Azovstal entro domani mattina, si spera per ricevere quei civili rimasti in quell’inferno desolato... e riportarli in salvo, ha detto il capo umanitario delle Nazioni Unite, Martin Griffiths. Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres , ha descritto giovedì sera la zona di guerra di Mariupol come un «paesaggio infernale». L’Onu e il Comitato internazionale della Croce Rossa hanno finora aiutato quasi 500 civili a fuggire dall’area dell’acciaieria nella città portuale meridionale durante due operazioni della scorsa settimana.

Ore 5.47 L'Onu ha individuato 180 casi di detenzioni arbitrarie e possibili sparizioni forzate di funzionari locali, giornalisti, attivisti, ex membri dell'esercito e altri civili da parte delle truppe russe in zone dell' Ucraina controllate da Mosca: lo ha detto l'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, riporta il Guardian. Cinque di queste persone sono state trovate morte e alcune sono state portate in Bielorussia e Russia, all'insaputa delle loro famiglie. Sono stati riscontrati anche otto casi di possibili sparizioni forzate di individui filo-russi nel territorio controllato dall' Ucraina.

Ore 01:44 - Cnn: intelligence Usa aiutò Ucraina a localizzare la Moskva

Gli Stati Uniti hanno fornito informazioni di intelligence che hanno aiutato l’Ucraina a colpire l’incrociatore russo Moskva, affondato il 14 aprile dopo essere stato colpito da due missili. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn. Dopo aver avvistato una nave da guerra russa nel Mar Nero, Kiev ha chiamato i suoi contatti americani per confermare che si trattasse della Moskva. Gli Stati Uniti hanno confermato che era l’incrociatore e hanno fornito informazioni sulla sua posizione. Non è chiaro se gli Usa sapessero che l’Ucraina avrebbe attaccato e non sono stati coinvolti nella decisione, sottolineano le fonti. Nei giorni scorsi era stato il New York Times a rivelare che l’intelligence Usa sta aiutando l’esercito ucraino a eliminare i generali russi. L’articolo era stato peraltro definito «irresponsabile» dalla Casa Bianca. Secco, il commento della portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Adrienne Watson: «Gli Stati Uniti forniscono informazioni sul campo per aiutare gli ucraini a difendere il loro Paese. Non forniamo informazioni di intelligence con l’obiettivo di uccidere generali russi» . Gli alti ufficiali caduti dal 24 febbraio sono 12: mai così tanti dalla battaglia di Stalingrado. C’è da dire che fin dal primo giorno di guerra, l’aiuto in questo settore da parte alleata è stato tuttavia continuo, preciso, in tempo reale: è arrivato attraverso un meccanismo perfezionato dopo l’invasione — lo abbiamo raccontato anche qui sul Corriere — che ha messo in condizioni la resistenza di colpire.

Ore 00:16 - Italia a Onu: creare passaggi sicuri per evacuare i civili

L’ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente all’Onu, alla riunione del Consiglio di Sicurezza sull’Ucraina ha denunciato ancora una volta come i bombardamenti indiscriminati della Russia abbiano bersagliato aree densamente popolate: «Questo è inaccettabile e noi sosteniamo con fermezza la creazione di passaggi sicuri per l’evacuazione dei civili». «Siamo preoccupati anche per i numerosi giornalisti e operatori dell’informazione uccisi e feriti dall’inizio del conflitto e per i casi di violenza di genere contro donne e ragazze», ha aggiunto. L’ambasciatore ha spiegato che per questo l’Italia accoglie con favore tutti gli strumenti per l’accertamento delle violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario in Ucraina, e sostiene la Commissione d’Inchiesta stabilita dal Consiglio per i Diritti Umani per l’accertamento di gravi violazioni di diritti umani e le indagini sui crimini di guerra avviate dalle autorità nazionali e dalla Corte Penale Internazionale su input di Roma e oltre 40 Paesi. Massari ha ribadito che l’Italia «apprezza e sostiene con forza l’iniziativa diplomatica assunta dal segretario generale Guterres con la sua recente missione a Mosca e Kiev» e la convinzione che sia necessario intraprendere «passi urgenti» per il raggiungimento della pace, di cui il primo e’ un cessate il fuoco ampio e sostenibile. Sottolineando come l’illegittima aggressione russa stia provocando una delle crisi umanitarie più gravi dalla Seconda Guerra Mondiale, l’ambasciatore ha poi ribadito l’appello dell’Italia «affinché la Russia garantisca l’accesso sicuro, rapido e senza impedimenti all’assistenza umanitaria e consenta l’esportazione dei fondamentali prodotti agricoli ucraini».

Ore 23:49 - Usa, apprezzata leadership Italia e misure contro Russia

«È importante che molti paesi hanno preso decisioni dure con la Russia, l’Italia è uno di questi. Abbiamo apprezzato la leadership di Roma e i passi che ha compiuto contro Putin». Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, a proposito della visita di Mario Draghi a Washington la prossima settimana. «Biden e il premier italiano ne parleranno sicuramente nel loro incontro», ha aggiunto la portavoce.

