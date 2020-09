Uccide la moglie e poi si toglie la vita: «I parenti hanno lanciato l'allarme dopo alcuni messaggi sui social»

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 18:04

e poi sicon la stessa arma. Zachary Starr, 29 anni, ha ucciso la sua Mikki, di 27 anni, moglie e madre dei due loro figli, nella loro casa di Lima, in Ohio, Stati Uniti. Prima di compiere la tragedia avrebbeche hanno fatto scattare l'allerta, purtroppo tardiva, da parte dei parenti della coppia.è entrata nell'abitazione purtroppo non c'era più nulla da fare. «Abbiamo ricevuto informazioni da membri della famiglia che c'erano alcuni messaggi sui social che ci hanno indicato che quello che probabilmente stiamo osservando in questo momento è un caso di omicidio-suicidio», ha affermato il capo delle indagini, come riporta il Daily Mail. Dalla loro unione erano nati due figli, l'ultima nel marzo del 2019. Non è chiaro cosa possa aver spinto l'uomo a compiere un simile gesto, la loro sembrava una famiglia affettuosa e unita come molte altre. I bambini, fortunatamente, sono rimasti illesi, ma non è stato ancora chiarito dove si trovassero al momento della tragedia.