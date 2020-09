L'amico le punta la pistola contro e le spara, 19enne muore e lui si giustifica: «L'ho sempre fatto non è mai partito un colpo»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 19:33

L'amico lepoi prova a giustificarsi dicendo. Victoria “Tori” Lynn Busch, 19enne di Panama Beach City, in Florida, negli Usa, è stata uccisa "per errore" da un suo amico, il 24enne Spencer Chase Pruitt, che le ha puntata lo pistola davanti prima di fare fuoco.Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi sul posto e con loro è arrivata anche la polizia. Il 24enne ha provato a giustificarsi dicendo che si era trattato di un incidente spiegando di aver puntato la pistola contro Victoria per gioco, ma l'arma era carica. Per avvalorare la sua tesi ha aggiunto di averlo fatto altre volte senza che fosse mai accaduto nulla, ma per gli agenti non è stato certo un motivo valido e il giovane è stato condotto in carcere dove resterà fino al processo.Purtroppo per la 19enne non c'è stato nulla da fare, come riporta anche la stampa locale . Quando i paramedici hanno fatto ingresso nella casa era già morta. Ora gli amici hanno avviato una raccolta fondi per sostenere la famiglia nelle spese per il funerale.