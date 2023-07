La fidanzatina 16enne lo lascia, lui entra in casa sua e la uccide: il fratellino della vittima riesce a scappare e si salva

di Redazione web

«Se mi lasci ti uccido», aveva detto. Una minaccia disperata, avrà pensato lei. Ma quelle parole si sono trasformate in realtà. Jovanni Sirio-Cardona non ha sopportato la rottura e ha aperto il fuoco contro Lily Silva-Lopez, uccidendola a sangue freddo. La ragazza aveva 16 anni, come il suo assassino.

L'omicidio in Colorado

Il dramma si è consumato in Colorado, nella contea di Weld.

Il fratellino testimone

Proprio il fratellino della vittima, un 13enne, è stato decisivo nelle indagini della polizia. La sua testimonianza non ha lasciato dubbi agli inquirenti, che avevano in mano anche i filmati delle telecamere che lo riprendevano sulla scena del delitto.

