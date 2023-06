Uccise il padre dell'ex fidanzata a martellate dopo una lite per un'auto, condannato a 23 anni

di Redazione web

È stato condannato a 23 anni per omicidio aggravato Hamadi El Makkaoui, noto come Luca, l'operaio di 26 anni, di origini marocchine, imputato per la morte di Anselmo Campa, l'imprenditore ucciso a martellate il 19 aprile 2022 nella sua casa di Grumello del Monte. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'assise presieduta da Giovanni Petillo. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Il pm Maria Esposito aveva chiesto una condanna a 24 anni.

Per l'ex fidanzata un risarcimento du 250mila euro

L'imputato al processo aveva chiesto scusa per ciò che ha commesso e si era dichiarato addolorato per i patimenti creati alla famiglia della vittima, soprattutto alla figlia Federica, la sua ex fidanzata.

Venerdì 30 Giugno 2023

