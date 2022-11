Entra in casa della ex e fa una strage: uccide la donna e tutti i presenti, poi si ammazza. La scoperta choc fatta dal padre

Un uomo di 28 anni ha ucciso la sua ex fidanzata e madre dei suoi due figli e ha massacrato la sua famiglia. Uccisi anche la madre, il fratello e un amico che era presente in casa. Andre Sales ha ammazzato tutti i presenti in casa della ex senza pietà e poi si è tolto la vita, lasciando i suoi figli orfani. La polizia adesso indaga sul movente, mentre i parenti rimasti in vita piangono le vittime. A scoprire il massacro è stato il padre della ex fidanzata dell'omicida.

La strage di Sales è avvenuta in Maryland, negli Stati Uniti. Il 28enne ha ucciso con arma da fuoco e con un coltello. Darin Mann, un dottore conosciuto nella comunità di La Plata, padre e marito di tre delle cinque persone uccise, ha scoperto quello che è successo rientrando a casa da lavoro. Le vittime, oltre all'omicida, sono la fidanzata Sara Mann di 21 anni, suo fratello Kai Mann (18), la madre Sommaly Mann (48) e Jovon Watson (23), un amico di famiglia.

Le cinque persone decedute sono state trovate all'interno della casa della famiglia Mann, venerdì pomeriggio. Andre Sales, il presunto killer, viveva altrove dopo la rottura con la ex. Si era trasferito quando i due avevano deciso di separarsi, anche a causa dei suoi modi di fare aggressivi, riferiscono alcune fonti locali. Inizialmente dispersi i due figli della coppia, entrambi sotto i 2 anni. Per loro la polizia ha temuto il peggio, finché non sono stati trovati vivi in un luogo diverso. Sales aveva avuto una denuncia per violenza domestica dalla compagna nel 2021.

Una raccolta fondi per i bambini

La strage ha sconvolto la comunità di La Plata, a circa 35 miglia a sud di Washington. Un posto dove «non succede mai niente», spiega un vicino. Adesso fuori dalla casa, che ha un valore di 750mila dollari, la gente sta deponendo mazzi di fiori e piange per le vittime. Aperta una raccolta fondi con "Go fund me" per le spese funerarie e per aiutare i due bambini, che dovranno crescere senza genitori.

