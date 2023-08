Spara e uccide la fidanzata incinta: voleva che la 18enne abortisse

di Redazione Web

Un uomo è stato arrestato con l'accusa di aver sparato alla sua fidanzata, Kaylin Fiengo, incinta, e di averla uccisa insieme al bambino che aveva in grembo. Il corpo della ragazza di 18 anni è stato ritrovato in un'auto a Sanford, in Florida.

La 18enne si era rifiutata di abortire, secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine.

Donovan Faison, 21 anni, è in carcere da martedì, dopo 10 mesi di indagini, per aver compiuto il femminicidio.

Spara e uccide la fidanzata incinta

Fiengo aveva guidato a Coastline Park la notte dell'11 novembre per incontrare Faison, secondo la polizia. La stessa notte, dopo le 23, è stata trovata morta, con una ferita d’arma da fuoco, sul sedile del conducente della sua auto parcheggiata. Un agente di polizia di Sanford che stava pattugliando il parco ha notato l'auto in un parcheggio. La coppia aveva avuto frequenti discussioni sulla gravidanza nelle settimane precedenti.

Dubbi sulla paternità

La polizia non ha confermato se Faison fosse davvero il papà del nascituro ma ha sottolineato che aveva anche un figlio di 1 anno di nome Ace. «Gli eventi di oggi arrivano dopo un lungo periodo, quasi dieci mesi, di indagini approfondite», ha spiegato il capo della polizia Cecil Smith che poi continua: «I nostri investigatori hanno fatto in modo che ogni possibile frammento di prova fosse processato e analizzato al fine di consegnare l’assassino di Kaylin alla giustizia».

