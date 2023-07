Viso ricoperto di tumori, l'incubo della mamma 52enne: «Per i medici erano solo brufoli. Sui social non fanno che insultarmi»

di Redazione web

A 52 anni con il volto coperto da tumori. La vita di Mercedes Christensen è cambiata all'improvviso. Quello che da giovane le avevano detto essere «solo un brufolo», si è rivelato essere una rara condizione genetica, che le ha stravolto la fisionomia facciale. La donna ha la neurofibromatosi di tipo 1, una condizione che capita a una persona ogni 2.500 e a vari livelli.

Il racconto

Mercedes Christensen è una mamma statunitense. Ha raccontato di aver avuto il primo tumore a 6 anni e che la sua condizione è peggiorata a 19 anni. «A quell'età ho cominciato ad avere più protuberanze. Quindi ne ho fatta rimuovere una da un dermatologo per scoprire di cosa si trattava.

La malattia tramandata alle figlie

I medici le dissero che probabilmente erano stati i cambiamenti ormonali del parto a far peggiorare così rapidamente le sue condizioni. Anni dopo, ha appreso che la condizione è stata tramandata alle sue figlie, che ora hanno 27 e 24 anni. La loro condizione però non è così grave come quella della madre, che sui social viene costantemente presa di mira per il suo aspetto e per aver fatto dei figli nonostante il rischio di tramandare la malattia genetica. «Non sapevo che si potesse trasmettere, non mi avevano avvisata. Agli insulti tendo a non reagire, ma fanno davvero male», ha detto.

