Finto tumore alle ovaie, guadagna 50 mila dollari con una raccolta fondi online: arrestata

Giovedì 23 Gennaio 2020, 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per raccogliere dei. Lucy Victoria Wieland ha fatto credere a tutto il mondo di essere affetta da un cancro alle ovaie e ha lanciato unachiedendo aiuto per le sue cure. La 28enne di Townsville, nel Queensland, in Australia, sarebbe però stataopo che è venuto alla luce che in realtà la malattia era solo un bluff.La giovane donna si sarebbe persino rasata i capelli a zero, per simularne la perdita a seguito delle terapie. La truffa le ha fatto guadagnare 55 mila dollari australiani, una cifra considerevole che però non ha speso, come detto ai suoi donatori, per le sue cure, ma ha incassato per interesse personale. La raccolta fondi è stata chiusa e la donna si trova ad affrontare l'accusa di frode anche da parte dell'ex fidanzato, Bradley James Congerton, che le avrebbe fatto da assistente 24 ore su 24 credendola malata.Nel suo apparamento sono stati trovati anche farmaci per la cura contro il cancro, ma pare che li abbia usati per curare un'infezione alle vie urinarie. Un piano, come riporta anche Metro , studiato nei minimi dettagli che tuttavia ha dimostrato di non essere perfetto e ora la Wieland ne pagherà le conseguenze in tribunale.