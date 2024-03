«Prenderò a pugni qualsiasi persona di colore con sostiene Trump»: le frasi choc della star Nba

di Alessia Di Fiore

Donald Trump fa sempre discutere negli Stati Uniti. Lunedì sera, durante il programma alla CNN con Gayle King, l'NBA Hall of Fame Chales Barkley ha mandato un violento messaggio di avvertimento a tutte le persone di colore che hanno deciso di sostenere Trump. A quanto pare negli ultimi mesi molti neri pare abbiano iniziato ad apprezzare di più Donald Trump, specie dopo le sue vicissitudin in Georgia per aver cercato di ribaltare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020.

Lo stesso ex presidente si è vantato dei neri "che andavano in giro con la sua foto segnaletica " e pare che la cosa non vada affatto a genio a Barkley, che ha affermato: «Se vedo anche una sola persona di colore andare in giro con la foto segnaletica di Trump gli darò un pugno in faccia».

Poi ha spiegato che i commenti di Trump sono "un insulto a tutti i neri" in quanto sta paragonando il suo arresto a secoli di discriminazione che la comunità nera ha dovuto affrontare. Ma l'ex presidente degli Stati Uniti non si lascia scoraggiare dalle critiche e dalle minacce, e resta il favorito per la nomina repubblicana.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Marzo 2024, 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA