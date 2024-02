Biden insulta Putin: «È un pazzo figlio di p*****a». Il Cremlino: «Modi da cowboy hollywoodiano»

di Redazione web

«Dobbiamo occuparci di un pazzo figlio di p****** come Putin e preoccuparci della guerra nucleare, ma la vera minaccia esistenziale per l'umanità è il cambiamento climatico». Lo ha detto Joe Biden ad un evento elettorale a San Francisco secondo i giornalisti al seguito.

La risposta del Cremlino

Il Cremlino ha commentato il giudizio di Joe Biden sul presidente Vladimir Putin ("Un pazzo bastardo") sostenendo che, usando tali termini, il capo della Casa Bianca sta solo danneggiando se stesso e Washington. Lo ha detto alla Reuters il portavoce del Cremlino. «L'uso di un linguaggio del genere da parte del presidente degli Stati Uniti contro il capo di un altro Stato difficilmente potrà offendere il nostro presidente, il presidente Putin», ha detto Peskov. «Ma svilisce coloro che usano questo vocabolario. Probabilmente è una sorta di tentativo di sembrare un cowboy di Hollywood. Ma onestamente non penso che sia possibile». E ancora: «Il signor Putin ha mai usato una parola volgare per rivolgersi nei suoi confronti? Questo non è mai successo. Pertanto, penso che tale vocabolario svilisca l'America stessa».

La corsa contro Trump

Joe Biden è di poco in vantaggio sull'ex presidente Donald Trump secondo l'ultimo sondaggio della Quinnipiac University pubblicato da Politico ma la stragrande maggioranza degli americani ritiene il presidente troppo anziano per un secondo mandato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Febbraio 2024, 09:28

