Treni gratis fino alla fine dell'anno per i pendolari: rivoluzione trasporti, ecco dove

Rivoluzione trasporti in Spagna: treni gratis da settembre per i pendolari. A partire dal primo settembre e fino alla fine dell'anno in Spagna è possibile viaggiare sui trasporti locali ottenendo il rimborso del 100 per cento degli abbonamenti sottoscritti.

Per pendolari e studenti si generano risparmi che possono arrivare fino a mille euro a famiglia. La ministra dei Trasporti, Raquel Sanchez spiega che l'iniziativa punta a sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori e a recuperare la mobilità del trasporto pubblico.

La misura che, a partire dal primo settembre, mette a disposizione in Spagna abbonamenti gratis per treni locali e a media percorrenza permetterà risparmi che "possono arrivare a circa mille euro" per famiglia: lo ha affermato la ministra dei Trasporti, Raquel Sánchez, conversando con giornalisti in una stazione di Madrid. Nelle prime ore, "più di 100.000 utenti" hanno già utilizzato i nuovi abbonamenti", ha aggiunto la ministra.

