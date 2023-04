Due treni deragliano in Svizzera: «Vagoni ribaltati, ci sono diversi feriti»

di Redazione Web

Paura e feriti in Svizzera per due distinti deragliamenti di treni, avvenuti entrambi nel Canton Berna. Secondo quanto riporta la Rsi, citando la polizia, «un treno è deragliato oggi a Lüscherz, nel Canton Berna vicino a Bienne, provocando diversi feriti», mentre «anche un secondo treno è uscito dai binari nel comune di Büren zum Hof, sempre nel canton Berna e, anche in questo caso la polizia ha confermato l'accaduto e la presenza di diversi feriti, di cui almeno uno grave».

Due treni deragliano in Svizzera

Per quanto riguarda il deragliamento a Lüscherz, «le informazioni sono ancora frammentarie, ma la polizia bernese ha confermato l'accaduto spiegando che i soccorsi sono sul posto e stanno assistendo i feriti», spiega Rsi. «La parte posteriore del treno è deragliata e i vagoni coinvolti si sono ribaltati sul lato destro. Il treno, stando a quanto pubblicato dal Blick, è della compagnia Aare Seeland mobil e stava viaggiando verso Bienne. La linea è stata interrotta. Al momento non è chiaro se siano stati i forti venti della tempesta odierna al Nord delle Alpi a causare l'incidente».

