Aeronautica militare scritto male, la figuraccia di Trenitalia sulla livrea del Frecciarossa

Sul treno Frecciarossa dedicato ai 100 anni dell'Aeronautica militare è apparso un errore che non è passato inosservato. Sulla livrea del convoglio è stata stampata la scritta "Areonautica militare", un refuso evidenziato dai social che hanno scatenato l'ironia con meme e prese in giro. Il refuso è apparso solo su una delle quattro scritte pubblicate sul treno (le altre tre sono corrette) e Trenitalia è subito intervenuta per sostituirla. Sul caso è intervenuto anche il ministro della Difesa Guido Crosetto che su Twitter ha commentato con un solenne «No comment».

Suppongo Trenitalia. No comment — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) March 29, 2023

Il Frecciarossa 1000 per l'Aeronautica

«Eccellenze italiane verso il futuro». Sono queste le parole che si leggono sul Frecciarossa 1000 che viaggerà nei prossimi due mesi lungo il territorio nazionale. Un messaggio itinerante a supporto degli eventi che si svolgeranno per la celebrazione dei cento anni dell'Aeronautica Militare. La presentazione della nuova livrea oggi pomeriggio, al binario 1 della stazione Termini di Roma, alla presenza dell'Amministratore Delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, del Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande Sottocapo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare ed altre autorità militari. «È un onore essere insieme all'Aeronautica Militare - ha dichiarato Luigi Corradi - per celebrare il loro centenario. Siamo due istituzioni che lavorano per il Paese con missioni differenti di trasporto e di difesa. Abbiamo molto in comune nell'ambito dell'innovazione e della ricerca. Per il progetto di questo Frecciarossa abbiamo infatti potuto contare anche sulla scelta di materiali già sperimentati nell'aviazione». «È un grandissimo piacere poter essere qui a rendere omaggio a Trenitalia che ci ha dato l'opportunità di poter festeggiare insieme uno dei numerosi eventi in programma per il nostro centenario - ha sottolineato il generale Colagrande - Trenitalia e l'Aeronautica Militare hanno molte cose in comune, tra cui i valori quali la sicurezza e la sostenibilità dei nostri mezzi e il lavoro di squadra che ci permette di essere efficienti, veloci e precisi. Avere un mezzo di trasporto di massa come il treno con la nostra immagine - rappresenta una opportunità per celebrare questo importante anniversario insieme a coloro che ci hanno permesso di essere una Forza Armata al servizio della gente, con la gente e per la gente».

