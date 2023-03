Treno in fiamme al Quadraro, fumo nero a ridosso delle abitazioni. L'incendio è divampato dai vagoni pieni di pellet

di Lorena Loiacono

Sta andando a fuoco un treno, nel cuore del Mandrione: in questo momento sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco accorsi sul posto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e, da circa un'ora, l’intervento è ancora in corso.

Tutto è iniziato infatti pochi minuti prima di mezzogiorno quando un treno merci, sui binari a poca distanza dalla stazione Tuscolano, vicino il quartiere Quadraro, ha iniziato a prendere fuoco.

L'incendio partito dai pellet

Le fiamme sono divampate all’interno di due vagoni che, secondo le primissime ricostruzioni, probabilmente contengono pellet. In questo momento si sta alzando una colonna di fumo nero, irrespirabile, a pochi passi dalle case e dal traffico lungo le strade. Le immagini di Leggo sono state riprese infatti dal ponticello alla Salita del Quadraro, che dista pochi metri dalle abitazioni.

I vigili del fuoco sono intervenuti con ben 8 squadre tra autobotti e autopompe serbatoi oltre alla presenza del funzionario di guardia. Un intervento massiccio per evitare che il blocco del treno sui binari possa generare disagi sull’intera tratta.

Morassut (Pd), dopo incendio su linea ferroviaria risolvere problema Cintura merci sud

«È urgente un chiarimento di Rfi su cosa si intenda davvero fare per la realizzazione della Cintura merci sud», ha dichiarato in merito all'incendio il parlamentare del Partito democratico e vicepresidente della commissione Trasporti della Camera dei Deputati, Roberto Morassut. «Per la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio ambientale e storico archeologico - aggiunge - è impossibile immaginare un quadruplicamento delle linee esistenti. Va invece realizzata finalmente la Gronda Ovest da Ponte Galeria a Campo Leone, come previsto dal Prg di Roma e dalle intese preliminari a suo tempo sottoscritte.Chiediamo chiarezza ad Rfi anche sulla sicurezza dei lavori attualmente in corso presso la Stazione Tuscolana, che stanno sollevando disagi per la popolazione per rumori e polveri. Su questi temi, nonostante le ripetute sollecitazioni, Rfi continua a non dare risposte chiare.Servono dispositivi di mitigazione, barriere antirumore.Servono investimenti a tutela della salute dei cittadini», conclude Morassut.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 14:12

