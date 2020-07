Torturato sessualmente e ucciso a 4 anni dai genitori, la bisnonna reagisce così

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Luglio 2020, 21:10

Non c'è pace perla bisnonna del piccolo, violentato e ucciso dai genitori all'età quattro anni. La donna ha citato in giudizio i servizi per l'infanzia diaccusando l'agenzia di non aver vigilato e dato ascolto alle segnalazioni. Il bambino è morto un anno fa, nel luglio 2019. Ilha ignorato le denunce di abusi e non ha tolto Noah dalla custodia dei suoi genitori.Jr, 28 anni, e25 anni, devono rispondere dei reati di omicidio e tortura, mentre l'organizzazione è accusata di omicidio colposo. La coppia aveva mentito sulle cause della morte del figlio parlando di un incidente in piscina. Eva Hernandez si era presa cura di Noah per due anni prima che tornasse dai suoi genitori e non ha potuto opporsi all'affidamento.«Invece di proteggere Noah e i suoi fratelli, l'agenzia ha continuato a collocare i bambini con i loro genitori violenti. Tra le mura domestiche hanno continuato a subire abusi», sostiene l'accusa. Il bambino è stato aggredito sessualmente pochi giorni prima della sua morte e il 5 luglio dell'anno scorso portato in ospedale in fin di vita. Qui, il personale medico ha riscontrato traumi riconducibili alle torture. Il bambino è morto il giorno dopo nel nosocomio.