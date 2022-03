Thomas Markle e la "lite" col medico per il certificato di nascita della figlia Meghan: «Razza mista, non nera»

Thomas Markle, il padre della duchessa del Sussex Meghan Markle, ha fatto sapere di aver impedito a un medico di identificare sua figlia come nera sul suo certificato di nascita. Il signor Markle, apparso in un video su Youtube con il famoso fotografo Karl Larsen, ha spiegato che le sue obiezioni nascevano dal fatto che voleva che Meghan venisse riconosciuta come "mista".

Il Demidoff Hotel dipinto di nero. A Milano scoppia la bufera fra accuse e minacce di morte sui social

Il Principe Harry e Meghan Markle (Foto: Ansa)

Thomas Markle e la "lite" col medico per il certificato di nascita di Meghan

Thomas Markle, apparso in un video su Youtube con il famoso fotografo Karl Larsen, ha raccontato della sua discussione col medico che voleva identificare la figlia Meghan sul certificato di nascita come “nera”: «Ho anche dovuto discutere con il dottore - ha rivelato - e chiedergli di scrivere che era confuso sul certificato di nascita perché voleva segnarla come nera. Non ho avuto problemi con il nero o il bianco, ma nella mia mente avrebbe dovuto essere misto».

Meghan Markle, come spiega il “The Independent”, è nata il 4 agosto 1981 a Los Angeles dal sig. Markle, che è bianco, e da sua madre Doria Ragland, nera. Un documento del CDC spiega che quando è nata la bambina, la regola era che se un genitore era bianco, al bambino sarebbe stata assegnata la razza dell'altro genitore.

Il National Center for Health Statistics, parte dei Centers for Disease Control and Prevention, ha aggiornato le sue regole in tempo per il censimento statunitense del 2000, consentendo di spuntare più caselle quando si risponde alle domande sulla razza, che è ora definita dall'autoidentificazione e non dalla genetica.

Il signor Markle ha anche ricordato quando alla figlia, durante un progetto scolastico in cui le è stato chiesto di identificare la sua razza, le è stato permesso di spuntare solo una casella. Nel 2015 Meghan ha scritto un saggio per Elle raccontando l'accaduto: «C'era un censimento obbligatorio che dovevo completare nella mia classe di inglese: dovevi selezionare una delle caselle per indicare la tua etnia: bianca, nera, ispanica o asiatica. Ero lì (i miei capelli ricci, la mia faccia lentigginosa, la mia pelle pallida, la mia razza mista) a guardare queste caselle, senza voler fare casini, ma senza sapere cosa fare. Potevi sceglierne solo uno, ma sarebbe scegliere un genitore rispetto all'altro e una metà di me stessa rispetto all'altra. Il mio insegnante mi ha detto di selezionare la casella per caucasica. «Perché è così che sembri, Meghan», disse. Metto giù la penna. Non come un atto di sfida, ma piuttosto un sintomo della mia confusione. Non riuscivo a convincermi a farlo, a immaginare la profonda tristezza che mia madre avrebbe provato se l’avesse scoperto. Quindi, non ho spuntato una casella. Ho lasciato la mia identità vuota – un punto interrogativo, un assoluto incompleto – proprio come mi sentivo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Marzo 2022, 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA